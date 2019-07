Wels will "Section Control" in der Innenstadt

Bei einer Schwerpunktaktion auf der B1 zwischen Linz und Wels hat die Polizei vergangenes Wochenende 217 Raser erwischt. Der schnellste war im 70er-Berich mit Tempo 190 (!) unterwegs. Wahnsinn!

"Das Ergebnis der Aktion zeigt die Notwendigkeit der Bekämpfung der Raserei in Wels", so Vize Gerhard Kroiß (FPÖ).

"Wenn jemand mit 190 im Stadtgebiet in einer 70er-Beschränkung gemessen wird, sollten neben dem Führerscheinentzug auch die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass das Fahrzeug sichergestellt werden kann. Hier sind drakonische Strafen notwendig. Der Führerscheinentzug ist in so einem Fall einfach zu wenig", findet der Sicherheitsreferent der Stadt.

Kroiß hat den Rasern den Kampf angesagt. Er will eine "Section Control" in der Innenstadt. "Demnächst wird es auf der Salzburger Straße einen Lokalaugenschein geben, um die technische Machbarkeit zu prüfen", so der FPÖ-Politiker.

