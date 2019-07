Wenn ein König einen Dankes-Brief schreibt

Als Landeshauptmann von Oberösterreich bekommt Thomas Stelzer viele Briefe. Es sind Bittbriefe, nicht wenige Beschwerdebriefe gibt es auch und der eine oder andere Dankesbrief ist auch dabei. Doch nun flatterte dem politischen Landesoberhaupt ein eher ungewöhnlicher Brief ins Haus.

Der König von Belgien bedankte sich bei LH Thomas Stelzer. (Bild: Land OÖ) Der König von Belgien bedankte sich bei LH Thomas Stelzer. (Bild: Land OÖ)

Es ist königliche Post: Denn, der König der Belgier, Philippe I. wandte sich an den LH. Der Inhalt: Er bedankte sich für "den herrlichen Aufenthalt in Linz".

Philippe I. und seine Gattin Mathilde waren Anfang Juni in Linz, bei Treffen der Staatsoberhäupter der deutschsprachigen Länder. Und es dürfte ihnen gefallen haben.

In den Brief an den Landeshauptmann steht: "Wir behalten den erfolgreichen Gipfel, aber auch Ihre schöne Stadt und Ihren herzlichen Empfang in bester Erinnerung."

Und der König würde gerne wieder kommen. "Hoffentlich werden sich uns noch weitere Gelegenheiten bieten. das wunderschöne Oberösterreich kennenzulernen", steht in dem persönlich unterschriebenen Brief.

