Wer auf die Seen geht, begibt sich auf dünnes Eis

Es ist zwar verlockend- aber lebensgefährlich. Sowohl der Pleschinger, als auch der Pichlinger See sind derzeit zugefroren. Der Schein trügt aber, die Eisschicht ist sehr dünn.

Auch wenn es verlockend aussieht, die Eisschicht ist zu dünn. (Bild: Mike Wolf) Auch wenn es verlockend aussieht, die Eisschicht ist zu dünn. (Bild: Mike Wolf)

Was tun, wenn man einbricht?



Die Linz AG gibt folgende Tipps:

Im Fall, dass das Eis bricht und sich Personen darauf befinden, wird empfohlen, sich in Bauchlage zu begeben und von der Gefahrenstelle wegzukriechen. Bricht jemand ins Eis ein, ist Eile geboten, da die eingebrochene Person schnell unterkühlen kann.

Einsatzkräfte sollten so rasch wie möglich verständigt werden. Helfer sollten sich nur mit Sicherung durch einen Zweiten oder mit Seilsicherung beziehungsweise Eisleitern und in Bauchlage der Einbruchsstelle nähern.

Die Verunfallten können sich durch seitlich ausgestreckte Arme Halt auf der Eisdecke verschaffen und versuchen, sich in die Richtung auf das Eis zu schieben, aus der sie gekommen ist.

Nach der Bergung benötigen die Verunglückten umgehend Wärmezufuhr und eine ärztliche Untersuchung.