Wir verlosen 15 mal 100 Euro an Modegutscheinen

Was bringt uns das Mode-Frühjahr/der Mode-Sommer?

"Die kommende Saison wird bunt. Zu knalligen Candy-Farben wie Gelb, Grün und Blau mischen sich leichte Pastell- und Sandtöne. Dazu im Trend: Logos und grafische Muster wie Karo, Streifen, Animal-Print und grafische Elemente aus Flora und Fauna.

Bei den Herren gibt es viele florale Muster auf Hemden und Oberteilen, dazu sommerlich helle Hosen und sportliche Anzüge. Und: Slim-Fit war gestern. Vor allem bei den Hosen werden die Schnitte im Sommer weiter und somit bequemer.

",In’ sind Stoffe aus Naturmaterialien wie Leinen oder Baumwolle", weiß Christof Aspöck, Verkaufsleiter des Modehauses Kutsam.

Und mit "Heute" und dem Modehaus Kutsam könnt ihr eure Garderobe frühlings- bzw. sommerfit machen. Wir verlosen 15 x 100-Euro-Mode-Gutscheine.

Mitmachen könnte ihr auf unserer Facebook-Seite. Einfach Fan werden, Beitrag liken und kommentieren, mit wem ihr am liebsten shoppen geht.

Hier kommt ihr direkt zu unserem Gewinnspiel:

Die Gewinner (ausgelost wird per Zufallsprinzip) werden dann per Facebook-Privatnachricht benachrichtigt. Also: Postfach checken nicht vergessen (es gilt die Rückmeldepflicht innerhalb von 10 Tagen).

Die Gutscheine werden dann per Post zugeschickt.

Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Es wird darauf hingewiesen, dass der Beitrag keine Rechte Dritter verletzt.

