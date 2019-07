Wo Podgorschek draufsteht, ist Klinger drin

Auf Druck von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) musste FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek aus der Landesregierung ausscheiden. Als neuer Landesrat angelobt wurde Wolfgang Klinger.

Und wie jeder Landesrat in Oberösterreich bekam auch Klinger eine eigene Homepage. Allerdings keine neue, sondern eine "gebrauchte", die quasi nur "runderneuert" wurde. Nämlich: Klinger bekam die Podgorschek-Homepage.

Technische Gründe

Das sieht man, wenn man sich "seine" Seite anschaut. Inhaltlich ist da (siehe Foto oben) zwar Klinger drin, aber: Wenn man einen Blick auf die Internetadresse (die sogenannte URL) oben im Browserfenster wirft, sieht man, dass da elmar-podgorschek.at steht und nicht wolfgang-klinger.at.

Das werde aber nicht so bleiben, so Christian Reixenartner, Ex-Sprecher von Podgorschek und jetziger Sprecher von Klinger, im Gespräch mit "Heute". Das Ganze habe technische Gründe, die IT sei aber informiert und werde das beheben.

