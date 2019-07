Classic Cars, Country, Camping & Covers

Was ist los am Freitag:

Erstmals gastiert die Austrian Beach Volleyball Tour PRO in Ebensee am Traunsee, von Freitag bis Sonntag wird die nationale und internationale Beachvolleyball-Elite ihr Können zeigen. VIP-Tickets gibt’s hier.

Ab 16.45 Uhr ist der Stiftsinnenhof in Spital am Pyhrn Etappenort der traditionellen Oldtimer-Rallye Ennstal Classic. Mark Webber, Derek Bell und Peter Kraus sind nur einige der berühmten Teilnehmer. Infos gibt’s hier.

Das Traunsee Country Festival am Seebahnhof in Gmunden findet am Freitag und am Samstag jeweils ab 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, Infos gibt’s hier.

Um 17.30 Uhr startet das 2-tägige Kunstmue Festival in der Kunstmühle Bad Goisern. Es gibt Alternative Music verschiedener Sparten, live und open-Air. Der Eintritt ist frei, Camping ist gratis, Infos gibt’s hier.

Ab 19 Uhr startet das Schwertberg Jammed mit dem gebürtigen Perger und in Hamburg lebenden Liedermacher Martin Oberleitner und dem algerischen Bluesmusiker Ahmed Kacimi Elhassani. Auf der Freizeitwiese an der Aist, Infos gibt’s hier.

Premiere für das historische "Frankenburger Würfelspiel" mit ca. 500 Laiendarstellern auf der größten Naturbühne Europas. Ab 19 Uhr in Frankenburg, Tickets gibt’s hier.

Ab 20 Uhr spielt der deutsche Kabarettist, Komiker, Musiker, Schauspieler, TV-Moderator und Buchautor Hannes Ringlstetter mit Band sein Programm "Fürchtet euch nicht" im Bräuhaus Eferding. Infos und Tickets gibt’s hier.

Attwenger geben ein Open-Air-Konzert am Unteracher Kultursommer, ab 20 Uhr im Musikpavillon am Strandbadgelände in Unterach am Attersee. Eintritt: freiwillige Spende, Infos gibt’s hier.

Auf Schloss Greinburg werden um 20 Uhr die donauFESTWOCHEN eröffnet, die noch bis 15. August andauern. Infos und Tickets gibt’s hier.

Was ist los am Samstag:

Um 11 Uhr tritt die Jazzformation Together mit dem Jörg Seidel Trio am Roßmarkt in Ried auf. Der Eintritt ist frei, Infos gibt’s hier.

Die Silent Disco Beachtour kommt erstmals an die Seepromenade in Attersee. Ab 18 Uhr geht’s los, Infos und Tickets gibt’s hier.

Das OKH-Open-Air in Vöcklabruck öffnet um 18.30 Uhr seine Pforten. Der Hauptact des Abends ist Voodoo Jürgens, zuvor wird noch Alicia Edelweiss ihr Publikum verzaubern. Infos und Tickets gibt’s hier.

Ab 19 Uhr beginnt das ORF Radio OÖ Sommer Open Air mit DJ Ötzi, Aura Dione und Insieme im Aquapulco in Bad Schallerbach. Infos und Tickets gibt’s hier.

Die international erfolgreiche Coverband "Grand Zeppelin" wird am Samstag ab 19.30 Uhr die Gäste am Ennser Hauptplatz mit der Musik von Led Zeppelin begeistern. Der Eintritt ist frei, Infos gibt’s hier.

Ab 20 Uhr ist bei der SUNNSEITN "Tanzlust" in der Braucommune in Freistadt wieder das tanzende Publikum der Star des Abends. Mit rund 100 Tanzmeistern wird auf 7 Bühnen bis um 4 Uhr früh gefeirt, Infos und Tickets gibt’s hier.

Was ist los am Sonntag:

Um 15 Uhr beginnt im Tiergarten in Walding die Märchenstunde "Unterm Märchenbaum" für Kinder und Erwachsene. Infos gibt’s hier.

Um 19.30 Uhr gibt der mehrfach ausgezeichnete Pianist Aaron Pilsan ein Konzert im Stadttheater Gmunden. Werke von Brahms, Händel, Mendelssohn-Bartholdy und anderen stehen am Programm. Tickets gibt’s hier.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(epe)