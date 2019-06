In Linz 14. Juni 2019 13:51; Akt: 14.06.2019 14:53 Print

Wohnung in Flammen, Bewohner gerettet

In Linz-Kleinmünchen stand am Freitag eine Wohnung in Vollbrand. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass die Bewohner ins Freie kamen.