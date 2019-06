In der Gruberstraße 20. Juni 2019 14:17; Akt: 20.06.2019 14:48 Print

Feuerwehr rettet 4 Katzen aus brennender Wohnung

Großeinsatz für die Linzer Berufsfeuerwehr! Am frühen Nachmittag stand eine Wohnung in der Gruberstraße in Vollbrand. Vier Katzen wurden gerettet.