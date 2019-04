Völlig zerstört 08. April 2019 09:32; Akt: 08.04.2019 09:32 Print

Wohnwagen brannte auf FKK-Campingplatz ab

Feuriger Start in die Campingsaison! In Alkoven brannte am Sonntag ein Wohnwagen völlig aus. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.