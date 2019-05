Wenn der LH ein Konzert im Wohnzimmer besucht

Sie sind jung, neugierig und dynamisch, wollen und dürfen auch alles ausprobieren.

Und sie wird LH Thomas Stelzer bei ihrem Wohnzimmerkonzert besuchen (v.l.) Manuel, Meli, Stefan und Anna (Bild: 4youCard/Matthias Skopek) Und sie wird LH Thomas Stelzer bei ihrem Wohnzimmerkonzert besuchen (v.l.) Manuel, Meli, Stefan und Anna (Bild: 4youCard/Matthias Skopek)

Die vier Freunde Anna (24), Meli (25), Stefan (24) und Manuel (24) aus Allhaming (Bez. Linz-Land) sind die Kulturchecker des Landes, testen im Auftrag des Jugendservice OÖ die besten Events und probieren aus, was Jugendliche eben so ausprobieren müssen.

Am 3. Mai besuchten sie zum Beispiel einen Tanzkurs – im Schnellverfahren. Denn am 11. Mai geht es für die vier nach Wien auf den Ball der Oberösterreicher. Auf Instagram zeigen sie wie's ihnen dabei so erging.

Wo die "Kulturchecker" sonst noch unterwegs sind gibt's >>hier nachzulesen.

Konzert als Abschluss



Den krönenden Abschluss ihrer Checker-Tour macht aber mit Sicherheit das Sofakonzert bei Anna. Am 1. Juli findet das statt. Welche Musiker das Wohnzimmer ihre Bühne nennen dürfen, ist noch streng geheim.

Einen besonderen Gast wird es aber geben, und der darf jetzt schon bekanntgegeben werden. Landeshauptmann Thomas Stelzer wird bei dem Quartett vorbeischauen und abchecken, was richtige Kulturchecker heute so hören.

Mehr Infos zu den Kulturcheckern gibt es >>hier

(cru)