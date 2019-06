Fotograf rettet verirrten Babyschwan bei der Donau

Großer Andrang herrschte am Freitag auf der Linzer Donaulände. Viele Schaulustige rückten an, hatten ihre Kameras parat. Der Grund: Ein Teilstück (rund 1.000 Tonnen schwer) der Bypassbrücken wurde mithilfe eines Spezialschiffs angepasst (wir berichteten).

Was in all dem Trubel aber beinahe unterging: Ein Schwanenbaby hatte sich ganz in der Nähe der Megabaustelle am Ufer im hohen Gras verirrt, schrie laut.

"Heute"-Fotograf Mike Wolf bemerkte als einziger den verzweifelten Jungvogel. Er nahm das winzige Federknäuel auf und brachte es aus der Gefahrenzone mit den zahlreichen großen Baufahrzeugen.

Babyschwan "frühstückte" wieder mit seiner Familie



Er trug den Babyschwan zurück zur Donau. Sichtlich erleichtert schwamm der Vogel davon.

Tierfreund Wolf hielt noch am Wochenende Nachschau. Dabei gelangen ihm Sonntagfrüh einige Schnappschüsse der wieder vereinten Schwanenfamilie.

Der gerettete Jungvogel konnte beim Happy-End schon wieder zusammen mit seinen Eltern und seinem Geschwisterchen "frühstücken".

