Mitmachen! 2 x 2 Tickets für die EAV zu gewinnen

Ba-Ba Banküberfall oder Märchenprinz – Wer kennt sie nicht die Klassiker von der Pop-Rock-Band Erste Allgemeine Verunsicherung? Jetzt gehen sie auf große Abschiedstournee. Am 6. Juli machen sie am Sportgelände des SV Entholzer in Pichl bei Wels Halt.

Wir verlosen unter allen Fans unserer Facebook-Seite 2 mal 2 Tickets für das Open Air-Spektakel (6. Juli, 18 Uhr)!

Und so kommst Du an die Tickets:

Na, willst Du auch lautstark zu Märchenprinz mitsingen? Dann schnell mitmachen und Karten sichern. Einfach Fan unserer Facebook-Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, wen du mitnehmen möchtest.

Hier kommt ihr direkt zum Gewinnspiel-Beitrag:

Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt! Also: Postfach checken nicht vergessen!

Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Es gilt die Rückmeldepflicht innerhalb von 10 Tagen.

Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.



Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Es wird darauf hingewiesen, dass der Beitrag keine Rechte Dritter verletzt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ika)