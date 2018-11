Dieses Wochenend-Programm ist bühnenreif

Am Samstag, 10. November startet in den Kulturzentren Oberösterreichs die Lange Nacht der Bühnen.So findet zum Beispiel am Samstag, ab 22.30 Uhr im Musiktheater ein Konzert des Johann Strauss Ensembles statt. In der OÖ Landesbibliothek wird ab 20 Uhr im Atrium von SILK Cie. & SILK Fluegge eine Tanzperformance gezeigt. Einlassband um 12 Euro an allen Spielstätten bis 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn erhältlich.

Weitere Programmhighlights der Langen Nacht der Bühnen:

Musiktheater Linz: Macbeth, um 19 Uhr, BlackBox Lounge

Lentos Kunstmuseum: The Crew - Dance Productions, um 19.30 Uhr, Auditorium

Ars Electronica Center: Astrid Windner Enigmatic Reflections II, 19 Uhr, Deep Space

Landestheater Promenade: Peterchens Mondfahrt, 18 Uhr, Kammerspiele

Wahnwitz & Ghetto Mix

Zudem tritt am Samstag, um 20 Uhr Kabarettist Arnulf Rating im Posthof in Linz auf. Tickets auf heute.at/tickets .

In der Tabakfabrik in der Bereitstellungshalle in Linz heizt das DJ Duo Moonbootica am Samstag, um 21 Uhr ordentlich ein. Details auf Facebook. Tickets auf Eventbrite.

Darüber kommt die Band Dicht & Ergreifend am Samstag, um 20 Uhr in den Gasthof - Beim Höller in St. Peter am Wimberg (Bez. Rohrbach, Wimbergstraße 11). Tickets auf heute.at/tickets.

Zum Reinhören:

Darüber hinaus findet am Samstag und Sonntag, jeweils ab 10 Uhr in der TipsArena Linz das Finale des TT Austrian Open statt. Finalkarten auf heute.at/tickets.

(ika)