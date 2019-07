"Zur Sicherheit" sind hier zwei Ampeln aufgestellt

An dieser Straßenecke am Linzer Froschberg sehen die Autofahrer stets doppelt. Allerdings nicht, weil sie zu viel getrunken haben.

Nein, all jene Fahrer, die von der Regerstraße in die Kudlichstraße einbiegen, stehen plötzlich vor zwei Ampeln. Beide sind exakt gleich groß, gleich geschalten und hängen übereinander auf ein und demselben Mast.

Viele rätseln nun, was es mit dieser Doppelanzeige auf sich hat. "Heute" fragte deshalb bei der Polizei nach.

Die Antwort von einem Verkehrspolizisten kam rasch. Die simple Erklärung: die doppelte Ampelausführung dient der Verkehrssicherheit.

"An dieser Stelle stehen die Autos oft schon sehr weit in der Kreuzung. Um aus allen Winkeln einen guten Blick auf die Ampelschaltung zu haben, wurden zwei in leicht versetzten Positionen aufgestellt", so der Beamte. Weiter: "Außerdem befindet sich dort ein Schutzweg und es gehen viele Schüler über die Straße. Die zweite Ampel erhöht die Sicherheit."

Die Lenker sehen in der Kudlichstraße also weiterhin doppelt – eben zur Sicherheit.

(mip)