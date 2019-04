"Hast du was mit?" Afrikaner spielten Polizei

"Komm mal mit, ich bin Polizist" und "Hast du was mit?" – mit diesen Worten haben sich zwei Schwarzafrikaner (28, 31) am Donnerstag gegen 12.15 Uhr laut Polizei bei zwei jungen Linzern (15, 17) am Hauptbahnhof vorgestellt.

Diese schöpften allerdings rasch Verdacht und zeigten den Vorfall bei der Polizeiinspektion direkt am Bahnhof an. Wie der 15-Jährige angab, soll ihn das Duo durchsucht und ihm kurzzeitig das Handy abgenommen haben.

Verdächtige teilweise geständig



Die (richtigen) Beamten gingen daraufhin mit dem 17-Jährigen ins Untergeschoß des Bahnhofs und entdeckten nach kurzer Zeit die beiden Verdächtigen.

Die beiden Nigerianer wurden auf die Polizeiinspektion gebracht und einvernommen. Trotz erfolgter Videoüberwachung der Tat waren die beiden nur teilweise geständig und zeigten sich unkooperativ. Das Duo wird bei der Linzer Staatsanwaltschaft angezeigt.



(mip)