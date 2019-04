Zwei Brände in einer Nacht bei Shoppingzentrum

Es war schon sehr ungewöhnlich, was sich da in der Nacht auf Sonntag in der Welser Ginzkeystraße abspielte.

Unabhängig voneinander gingen zuerst ein Papiercontainer und dann eine Palette mit Kartonagen in Brand. Beide Brände wurden von einem Sicherheitsdienst-Mitarbeiter entdeckt, welcher noch versuchte, diese zu löschen.

Mitarbeiter musste ins Krankenhaus



Nach dem ersten Brand wurde der Mitarbeiter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Wels eingeliefert, er konnte dieses aber wieder verlassen. Kehrte an seine Arbeitsstelle zurück und musste wenige Stunden später erneut einen Brand melden.

Derzeit wird noch untersucht was die Brände ausgelöst hat, oder wer…

