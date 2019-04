Zwei Burschen tot, drittes Opfer starb nun im Spital

Bei einem Frontalunfall in Andrichsfurt (Bezirk Ried im Innkreis) verloren zwei junge Männer am Dienstag ihr Leben. Ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Schärding war kurz nach Mittag mit seinem Fahrzeug auf der Unterinnviertler-Landesstraße von Taiskirchen in Fahrtrichtung Ried im Innkreis unterwegs. Am Beifahrersitz befand sich sein 18-jähriger Bekannter, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding.

Der 20-Jährige dürfte im Gemeindegebiet Andrichtsfurt drei Fahrzeuge überholt haben und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Wagen, gelenkt von einem 77-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding. Die beiden jungen Männer starben an der Unfallstelle, der 77-Jährige stieg noch selbst aus seinem Auto und wurde ins Krankenhaus Ried eingeliefert.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Unfall ein drittes Todesopfer gefordert hat: Der 77-Jährige erlag im Krankenhaus gegen 9.30 Uhr seinen schweren Unfallverletzungen.

