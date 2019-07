Zwei Verletzte bei Explosion in Hotelküche

Feuerwehreinsatz Dienstag gegen 1 Uhr in der Früh am Berg: Im Hotel "Hochberghaus" in Grünau im Almtal ist es zu einer Explosion gekommen.

Passiert ist das Ganze in der Küche des Hotels. "Die komplette Küche ist verwüstet", berichtet Feuerwehrkommandant Michael Thannesberger im Telefonat mit "Heute". Ursache war eine Gasexplosion.

Dabei wurden zwei Personen verletzt. Ein 20-Jähriger aus dem Bez. Gmunden und ein 28-jähriger Ungar, der im Bez. Kirchdorf/Krems wohnt. Laut Polizei sind beide im Hotel beschäftigt.

Der Sachschaden ist enorm.

Wie und warum es zur Gasexplosion kam, dazu kann der Grünauer Feuerwehrkommandant nichts sagen. Das herauszufinden sei jetzt Sache der Ermittler, so Thannesberger.

Auch ist unklar, was die beiden noch um 1 Uhr in der Früh in der Küche machten.

