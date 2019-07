15-Jährige am Electric Love Festival vergewaltigt

Ein brutaler Übergriff hat sich am Electric Love Festival in Salzburg ereignet. Ein 15-jähriges Mädchen ist von einem rund 30 Jahre alten Mann unter einem Vorwand in ein Zelt gelockt und dort vergewaltigt worden.

Das Opfer wurde vom Roten Kreuz vor Ort betreut und zur ärztlichen Versorgung in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert.

Das Landeskriminalamt hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet, die Fahndung nach dem Täter läuft derzeit auf Hochtouren. Das Mädchen konnte noch nicht von der Polizei einvernommen werden.



(hos)