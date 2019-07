Widerstand 14. Juli 2019 11:22; Akt: 14.07.2019 11:23 Print

Alko-Pärchen attackiert und bespuckt Polizisten

Am Samstagabend musste die Polizei in Henndorf am Wallersee ausrücken, weil sich ein Paar in einem Lokal laut und aggressiv verhalten hatte.