Brand-Anschlag auf Salzburger Flüchtlingsboot

244 Flüchtlinge waren in dem Boot aus Eritrea über das Mittelmeer nach Europa gekommen, im Juni 2017 hatte es ein Team der FH Salzburg als Kunstprojekt in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) aufgestellt. Nun ist davon nur noch eine verkohlte Ruine geblieben: In der Nacht auf Samstag haben es Unbekannte in Brand gesteckt. "Wir sind erschüttert, dass ein Projekt, das für Toleranz und Mitmenschlichkeit steht, auf diese Art und Weise missbraucht wird", so ein FH-Sprecher gegenüber dem ORF.

"Eine Schande"

Die Polizei ermittelt nun, wer hinter der Brandstiftung steckt. Erste Hinweise deuten auf Täter aus rechtsextremen Kreisen hin, der Staatsschutz ist alarmiert. Der Oberbürgermeister von Wittenberg, Torsten Zugehör, bezeichnete die Tat als feige, hinterhältig und als "eine Schande".



(picturedesk.com)

Professoren und Studenten der FH Salzburg hatten das Boot von Süditalien nach Wittenberg transportiert. Es war dort ein Teil einer Installation zum Lutherjahr 2017.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)