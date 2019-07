Elfjähriger bei Flug mit Flying Fox schwer verletzt

Schwerer Unfall in einem Freizeitpark in Mariapfarr (Lungau)! Ein elfjähriger Schüler aus Deutschland krachte am Dienstag nach einer absolvierten Fahrt im Flying Fox mit einem nachkommenden Mann zusammen. Der Bub erlitt schwere Verletzungen im Hüft-Bereich.

Eine Unachtsamkeit dürfte der Auslöser des Unfalls gewesen sein. Der Betreuer der Seilrutsche war zu früh gestartet. Der Schüler hing nach seiner Fahrt noch im Seil und wurde mit voller Wucht von dem nachkommenden Mann getroffen.

Der Elfjährige wurde zunächst vom Notarzt versorgt und dann ins Krankenhaus nach Tamsweg gebracht. Von dort wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie nach Salzburg geflogen.

(red)