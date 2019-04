Entflohener Häftling stellt sich nach 10 Jahren Polizei

Teneriffa sei nicht mehr so schön wie früher, deshalb wolle er seinen Lebensabend wieder in Österreich verbringen – mit dieser Begründung stellte sich ein 64-jähriger Niederösterreicher am Samstag der Polizei.

Nach zehneinhalb Jahren im selbst gewählten Exil auf der spanischen Kanaren-Insel spazierte der Mann mit zwei Reisekoffern im Gepäck am späten Abend in die Polizeiinspektion am Salzburger Hauptbahnhof und gab an, dass er ein flüchtiger Strafgefangener sei.

Halbes Jahr Haft wartet noch

Nach eingehender Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass der Mann offenbar wirklich im Dezember 2008 aus der Justizanstalt Schwarzau am Steinfeld geflohen war. Er hätte eigentlich nur noch ein halbes Jahr in Haft verbringen müssen, dann wäre er auch auf dem Papier ein freier Mann gewesen.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Gericht und der Staatsanwaltschaft verfügten diese, den 64-Jährigen in die Justizanstalt Salzburg in Urstein einzuliefern. Seine restliche Haft wird er wohl noch absitzen müssen, eine Verlängerung wird es voraussichtlich nicht geben. Der Grund: Flucht aus einem Gefängnis ist in Österreich nicht strafbar.

