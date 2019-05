Frau (93) stürzte und wurde von Pkw erfasst – tot

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Golling im Tennengau. Eine 93-jährige Fußgängerin stolperte über die Gehsteigkannte und prallte gegen einen vorbeifahrenden Pkw einer 64-jährigen Deutschen. Die Salzburgerin starb noch an Ort und Stelle.

Die Pkw-Lenkerin war laut Polizeiangaben nüchtern, als es zum Unfall kam. Um den genauen Unfallhergang zu klären, bestellte die Staatsanwaltschaft Salzburg einen Verkehrsunfallsachverständigen.

(mr)