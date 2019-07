In Hallein sollen vier Otter abgeschossen werden

Wie der "ORF Salzburg" berichtet, fordert der Fischereiverband die Abschüsse von Ottern. Diese hätten sich in den vergangenen Jahren so stark vermehrt, dass einige Fischarten schon bedroht seien. Der Schaden, den die gefräßigen Otter bisher verursacht haben, soll sich allein bei der Fischerei Gamp aus Hallein auf 40.000 Euro belaufen.

Umfrage Sollen die Otter abgeschossen werden? Ja, leider nicht anders zu machen.

Nein, da gibt es sicher eine andere Lösung.

Ich weiß es nicht.

Der Otterbestand in Salzburg hat sich in den vergangenen zehn Jahren vervierfacht. Das geht aus offiziellen Forschungen des Landes Salzburg hervor. So sollen im gesamten Bundesland mindestens 150 Fischotter geben.

Tierschützer gegen Abschüsse

Weil diese die Fischbestände deutlich reduzieren, steigen Fischer mittlerweile auf die Barrikaden. In Hallein sei die Esche mittlerweile schon beinahe vom Aussterben bedroht. Daher wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein den Abschuss von vier Ottern beantragt.

Natur- und tierschutzverbände lehnen dieses Vorgehen strikt ab. Sie fordern die entsprechenden Fischbecken durch Zäune zu sichern. Erst wenn das nicht funktioniere, können man über die Freigabe zu den Abschüssen nachdenken.

(mr)