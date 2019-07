Unfall im Pinzgau 21. Juli 2019 16:37; Akt: 21.07.2019 16:38 Print

Mehrere Kinder bei Massen-Crash verletzt

Im Salzburger Lend (Bezirk Zell am See) ist es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Dabei wurden acht Personen verletzt.