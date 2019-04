Knapp 20 Kilo Heroin sichergestellt

Der Salzburger Polizei waren mehrere Hiweise eingegange, die sie zu den Verdächtigen führte, die in Österreich große Mengen an Heroin verkaufen wollten. Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft ermittelte eine Fachkraft verdeckt und wurde an die Tätergruppe herangeführt. Die Dealer boten ihm Heroin von guter Qualität an.

Schließlich fand in Niederösterreich ein Scheinkauf statt. Unmittelbar nach der Übergabe nahmen Cobra-Beamte die zwei Dealer fest. Die beiden Männer (38, 55) wurden in die Justizanstalt gebracht. Die Beamten stellten insgesamt 19 Kilogramm hochwertiges Heroin sicher. Das LKA Salzburg führt weitere Ermittlungen.

(rfr)