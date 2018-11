Late Night Shopping sorgt für Stau-Chaos

Allen voran in der Stadt Salzburg brauchen Autofahrer viel Geduld. Das Late Night Shopping sorgt für Stauchaos. In der Stadt und auf den Autobahnen rund um das Outlet Center geht am Freitagnachmittag nichts mehr.

Besonders zäh ist der Verkehr rund um die Ballungsräume. Auf der A1 Westautobahn zwischen Salzburg-West und Mitte kommt es zu erheblichen Verzögerungen.

Abgesehen davon staut es sich nach einem Unfall bei der Autobahnauffahrt Klessheim.

Verlängertes Wochenende

Wie gewohnt sorgt das verlängerte Wochenende auch abseits vom Einkaufs-Verkehr in Salzburg für Verkehrsverzögerungen. Auf vielen Urlaubs-Reiserouten wie der Inntalautobahn (A12), der Brennerautobahn (A13), der Fernpassstrecke (B179), Zillertalstraße (B169), Pinzgauer Straße (B311) und der Ennstalstraße (B320) muss man mit Kolonnenverkehr und Staus rechnen. Die Herbstferien enden unter anderem in Bayern und in Baden-Württemberg, das macht sich vor allem auch am Großen Deutschen Eck auf den Autobahnen A8 und A93 bemerkbar.

Längere Wartezeiten gibt es aktuell wegen der Polizeikontrollen bei der Staatsgrenze Kufstein auf der A12.

Sperren nach Unwetter

Nach dem Hochwasser in Kärnten und Osttirol und der Sturmschäden auch in anderen Bundesländern sind noch einige Straßen wegen der Aufräumarbeiten gesperrt.

In Kärnten ist die B111, im Lesachtal zwischen Kötschach und Obertilliach, gesperrt. Auch die B110 ist zwischen Mauthen und dem Plöckenpass nicht befahrbar. Außerdem gesperrt ist der Paulitschsattel, die L1 (Pirkacher Straße) ab Ötting und die L29 (Guggenbergerstraße) ab Hermagor.

In Tirol ist zu dem die L25, der Staller Sattel, nach einem Murenabgang gesperrt.

(red)