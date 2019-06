Todesschütze von Lehen in Deutschland gefasst

Fahndungserfolg für die Polizei! Nach den Todes-Schüssen am 4. Juni vor einem Lokal in Salzburg-Lehen, bei der ein 46-jähriger Bosnier erschossen und dessen 24-jähriger Sohn schwer verletzt wurden, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Der 31-jährige Albaner wurde in Düsseldorf (Deutschland) von der Polizei gefasst. Der per EU-Haftbefehl gesuchte Verdächtige war den Beamten bei einer Kontrolle aufgefallen und auf der Stelle festgenommen worden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg sitzt der Mann derzeit in Auslieferungshaft, teilte die Polizei mit. Weitere Schritte wurden vorerst noch nicht entschieden.

Was war passiert?

Nach der Schießerei gab der Sohn gegenüber der Polizei an, dass er als Gast der Cafe-Bar an der Ignaz-Harrer-Straße gerade im Schanigarten saß, als der Vorfall passierte.

Plötzlich sei er von einem ihm unbekannten Mann südosteuropäischen Typs beleidigt und geohrfeigt worden, erklärte Polizeisprecherin Nina Laubichler gegenüber der "APA".

Der junge Mann habe daraufhin seinen Vater, der ebenfalls Gast in dem Lokal war, um Hilfe gebeten. Als die beiden Bosnier vor das Lokal gingen, gab der Schütze "einen Schuss in Richtung des Sohnes und danach einen Schuss in Richtung des Vaters" ab.

Vater erlag am Tatort Verletzungen

Laut Obduktion wurde der 46-Jährige in den Oberkörper getroffen und tödlich verletzt. Er erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Auch sein Sohn wurde getroffen. Er erlitt einen Oberschenkel-Durchschuss.

Anschließend ergriff der Schütze die Flucht und verschwand. Drei Wochen später konnte der 31-jährige Verdächtige aus Albanien nun erfolgreich festgenommen werden.

