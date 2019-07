Schnitzelsemmel-Dieb prügelte auf Detektiv ein

Dienstagmittag hat ein Grazer (35) in einem Supermarkt in Graz-Jakomini eine Schnitzelsemmel geklaut und auf einen Ladendetektiv eingeschlagen.



Gegen 12 Uhr beobachtete der Detektiv den Diebstahl. Ein Mann steckte eine Schnitzelsemmel ein, ohne dafür zu bezahlen. Der Ermittler stellte den 35-Jährigen daraufhin zur Rede, dann eskalierte die Situation.

Der Grazer schlug dem Detektiv mehrmals in Gesicht und drohte ihm mit dem Umbringen. "Der Detektiv konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten", schildert die steirische Landespolizeidirektion. Er wurde durch die nicht verletzt.

Der Tatverdächtige wurde von den Polizeibeamten festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, teilt die Polizei in ihrem Bericht am Mittwoch mit.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)