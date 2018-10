Unbekannter schlachtet junges Schaf auf Weide

Schock in Bad Hofgastein: Mitten in der Nacht wurde ein junges Bergschaf von Unbekannten getötet, zerlegt und das verwertbare Fleisch gestohlen.

Das Tiroler Bergschaf ist eine mittelgroße bis große Hausschafrasse, die in den Tiroler Alpen gehalten wird. (Bild: WikimediaCommons/Axel.Mauruszat, CC BY 3.0 at)