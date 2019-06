Vater stürzt mit Mäderl im Kinderwagen 80 Meter ab

Eine Familie aus Nordrhein-Westfalen machte am Dienstag einen Ausflug auf den Maiskogel in Kaprun (Pinzgau). Am Vormittag spazierten die Urlauber von der Bergstation weg. Der Vater (34) schob den Kinderwagen, in dem das 16 Monate alte Mädchen angegurtet war.

Bei einer Viehsperre mit Elektroschranken wollte der Mann den Kinderwagen unter dem Schranken durchschieben, dabei verlor er ihn aber aus dem Griff. Der Wagen rollte in Richtung eines Abhanges. Der Vater lief hinterher, konnte den Wagen gerade noch erfassen, einen Absturz aber trotzdem nicht mehr verhindern.

Der Kinderwagen samt Kleinkind und der Vater stürzten rund 80 Meter den Abhang hinab. Sie kamen im flacher werdenden Gelände in Büschen zu liegen.

Ins Krankenhaus geflogen

Der Gurt hatte das Kind auch während des Sturzes im Wagen gehalten. Das Mädchen wurde nach der Bergung durch Angestellte der Seilbahn gemeinsam mit seiner Mutter ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Es soll ersten Informationen zufolge mehrere Prellungen erlitten haben.

Der Vater erlitt Verletzungen an der Hand. Er konnte selbst einen Arzt aufsuchen.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)