Graz-Umgebung 12. Juni 2019 11:33; Akt: 12.06.2019 11:52 Print

15-Jähriger stirbt nach Badeunfall im Spital

Jener Teenager, der am Montagabend nach einem Badeunfall in einem Badeteich in Fernitz-Mellach ins LKH Graz gebracht wurde, ist nun verstorben.