17-Jähriger stürmte mit Messer Feuerwehr-Posten

Ein 17-Jähriger steht im Verdacht gegen 1:30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr in Straß in der Steiermark (Bezirk Leibnitz) betreten, eine 25-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit einem Messer an der Hand verletzt und eine Handkasse geraubt zu haben.

Der 17-Jährige flüchtete und verlor dabei die Handkassa. Ein 18-Jähriger, der während der Tat im Außenbereich gewartet hat, flüchtete ebenfalls in unbekannte Richtung.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der 17-Jährige und der 18-Jährige sowie ein weiterer 17-Jähriger, der ebenfalls mit dieser Tat in Zusammenhang stehen soll, ausgeforscht und festgenommen werden. Alle drei Personen wurden in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)