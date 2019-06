21-Jähriger nach Mordversuch notoperiert

Die beiden Männer waren am Donnerstag in Passail im steirischen Bezirk Weiz in der Wohnung des Verdächtigen in einen heftigen Streit geraten. Dann stach der Mann in den Rücken seines Freundes.

Der 24-Jährige rief anschließend selbst die Polizei. Die genauen Hintergründe sind vorerst noch unklar. Eine Vernehmung war aufgrund der Alkoholisierung des Mannes vorerst nicht möglich.

Das 21-jährige Opfer wurde ins LKH Graz gebracht und dort notoperiert.



(hos)