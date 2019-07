Glück im Unglück 01. Juli 2019 17:26; Akt: 01.07.2019 19:38 Print

Aus verqualmter Wohnung befreit – Nachbar sei Dank

Zum Retter in der Not avancierte am Sonntag ein Steirer aus Eibeswald. Er rettete seinen Nachbarn aus dessen verqualmten Wohnung.