Vermisste Mädchen (13, 15) wieder aufgetaucht

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gingen bei den Ermittlern zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung zu den zwei vermissten Mädchen ein.

Diese Informationen hätten schließlich zum Aufenthaltsort der beiden Minderjährigen geführt. Die 13- und 15-Jährige seien "wohlauf" und wurden den Erziehungsberechtigten bereits übergeben.

Rückblick

Die zwei Mädchen machten sich am Dienstag gegen 07.00 Uhr auf den Weg in eine Schule nach Graz, dort kamen die beiden Kinder aber nie an - "Heute.at" berichtete.

Seit Dienstag suchte die Polizei akribisch nach den zwei Mädchen und veröffentlichte am Mittwoch schließlich Fotos von den Schülerinnen. Sie waren nicht in die Kinderbetreuungseinrichtung zurückgekehrt.

Zwei Tage nach dem Verschwinden der Minderjährigen können nun alle aufatmen. Die beiden Mädchen sind wieder da.

