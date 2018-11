Bezirk Deutschlandsberg 02. November 2018 09:08; Akt: 02.11.2018 09:08 Print

73-Jähriger geht spazieren und stürzt in Erdloch - tot

Nach einer Suchaktion in Breitenbach in der Weststeiermark ist am Donnerstag ein 73-Jähriger in einem Erdloch tot aufgefunden worden.