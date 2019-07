Steiermark 27. Juli 2019 17:29; Akt: 27.07.2019 18:01 Print

Busfahrer rettet Fahrgast nach Herzstillstand Leben

Dramatische Szenen in einem Autobus in Kapfenberg. Ein 72-Jähriger erleidet einen Herzinfarkt. Der Busfahrer leistet Erste Hilfe und rettet ihm so das Leben.