Crash nach Disco-Besuch fordert Schwerverletzte

Ein 24-jähriger Weizer fuhr mit seinem Pkw nach einem Disco-Besuch gegen 04.15 Uhr auf der B66 Gleichenberger Straße in Richtung Walkersdorf. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen im Alter zwischen 19 und 28 Jahren.

In einer langgezogenen Linkskurve, kurz vor einer Haarnadelkurve, dürfte der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben.

Baum schlug neben Pkw ein

Der Pkw geriet auf das rechte Straßenbankett, in weiterer Folge in den Straßengraben und kollidierte frontseitig gegen einen Durchlass. Dabei dürfte der Pkw hochgeschleudert und mit der linken vorderen Fahrzeugseite gegen einen Baum geprallt sein. Durch die Wucht des Aufpralls brach der Baum in der Mitte ab und schlug neben dem verunfallten Auto am Boden ein.

Unfalllenker schwer alkoholisiert

Das Rote Kreuz lieferte den Lenker und seinen 19-jährigen Beifahrer ins Landeskrankenhaus Feldbach ein. Diese erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Ein Alkotest beim 24-jährigen Lenker ergab eine schwere Alkoholisierung.

Die beiden auf der Rückbank befindlichen Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt und durch das Rote Kreuz in Begleitung eines Notarztes ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.

