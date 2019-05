Diese Brille simuliert einen Rausch

26 "Rauschbrillen" haben das Land Steiermark und die Landespolizeidirektion in Kooperation gekauft. Die Polizei will damit auf Prävention setzen. Die Brillen wurden am Dienstag übergeben.

Bei den sogenannten "Rauschbrillen" handelt es sich nicht etwa um Sehbehelfe, sondern um Brillen, die eine Beeinträchtigung des Sehvermögens und des Koordinationsvermögens verursacht oder die Fehlabschätzung von Distanzen nachvollziehbar macht.

Die Träger der Brillen sollen quasi in einen "Rauschzustand" versetzt werden, haben einen Tunnelblick und Gleichgewichtsprobleme. Die Brille soll simulieren, wie es sich anfühlt, 1,3 Promille Alkohol im Blut zu haben.

Aufklärung für Junge

Ziel ist, Jugendlichen die Folgen von übermäßigem Einfluss und Konsum von Alkohol zu verdeutlichen. Deshalb kommen die besonderen Brillen bei Präventionsveranstaltungen, etwa an Schulen, zum Einsatz.

Viele Delikte, etwa Sachbeschädigungen oder Körperverletzung, würden von Jugendlichen unter Alkoholeinfluss begangen. Das soll durch Aufklärung vermieden werden.

Landespolizeidirektor-Stellvertreter Generalmajor Manfred Komericky betonte: "Nur wenn man früh genug handelt, kann man Straftaten verhindern. Wir als Polizei wollen erreichen, dass Jugendliche zwar ausgehen und genießen, aber nicht dem Rausch und seinen negativen Folgen erliegen."

