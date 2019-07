"Urteil gegen Dr. L. ist ein Hohn für uns Kinder"

Im ersten Prozess 2017 war er noch überraschend freigesprochen worden, am Donnerstag folgte bei der Wiederholung nach Urteilsaufhebung durch das Oberlandesgericht ein (nicht rechtskräftiger) Schuldspruch: Der steirische Arzt Eduard L, der jahrelang seine nun erwachsenen Kinder gequält haben soll, fasste vier Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe von 560 Euro aus. Seinen vier Kindern wurde je 1.000 Euro zugesprochen.

"Positiv zumindest ist, dass es überhaupt zu einer Verurteilung gekommen ist. Das Strafausmaß selber hätte aber nicht mehr geringer sein können – und ist eigentlich ein Hohn für uns", sagt eine Tochter des Mannes nach dem Prozess. "4 Euro Tagsatz bei einem gerichtlich angenommen Immobilienvermögen von 4 Millionen Euro ist abenteuerlich", heißt es in einer Aussendung am Freitag.

Niedrige Geldstrafe

Der Hintergrund für die geringe Geldstrafe: L. gab an, derzeit von Notstandshilfe zu leben. Bevor er ein Berufsverbot erhielt, verdiente er laut eigenen Angaben 10.000 Euro pro Monat. "Der ganze Fall lässt uns eine Art Zwei-Klassen-Justiz vermuten und das Urteil erscheint uns ein extra-mildes Urteil für einen prominenten Täter", prangern die Kinder an.

"Er hat seine vier Kinder über 20 Jahre hinweg gequält", sagt Opfer-Anwältin Andrea Peter. "Sie leiden bis heute darunter, was auch die gerichtlichen Gutachten belegen. Hier hätte man deutlich höher bestrafen können." Der Mann soll seine kleinen Kinder unter anderem zum Alkoholkonsum animiert haben – siehe Video oben.

Politiker sieht "aufklärungswürdige Umstände"

SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim kritisiert das Urteil: "Vier Monate bedingt und eine niedrige Geldstrafe stehen in keinem Verhältnis zur Traumatisierung, die die Kinder erlitten haben." Er betont "aufklärungswürdige Umstände" im Prozess.

So wurden entgegen allen üblichen Usancen im neuen Verfahren am Straflandesgericht in Graz (trotz mehrfacher Urgenzen der Privatbeteiligtenvertreter) lediglich drei von sechs Verhandlungsprotokollen den betroffenen Parteien zugestellt.

Die Begründung des Zurückhaltens der anderen drei Verhandlungsprotokolle sei wenig nachvollziehbar und führe klarerweise zu offenen Fragen, die bis heute nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten, so Jarolim. Er hat eine parlamentarische Anfrage zu dem Thema eingebracht.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lu)