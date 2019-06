Beinahe Busunfall in Graz 30. Juni 2019 10:25; Akt: 30.06.2019 10:25 Print

Fahrgast bei Vollbremsung lebensgefährlich verletzt

Eine 59-jährige Frau wurde am Samstag lebensbedrohlich verletzt. Sie ist während einer Notbremsung in einem Linienbus in Graz gestürzt.