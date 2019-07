Pfefferspray-Attacke in Grazer Bus

Gegen 10.20 Uhr am Freitagvormittag zückte ein unbekannter Fahrgast in einem Linienbus, der aktuell als Ersatzlinie für die ausgefallenen Straßenbahnen unterwegs ist, in der Annenstraße plötzlich eine Dose Pfefferspray. Der Mann versprühte das Reizgas im Bus.

Dadurch erlitten einige der Fahrgäste eine Reizung der Atemwege und flüchteten vor dem Unbekannten in den vorderen Teil des Busses. "Auch die Buslenkerin wurde durch den Pfefferspray beeinträchtigt und musste den Bus außerfahrplanmäßig anhalten und die Türen öffnen", schildert die LPD Steiermark.

Weil alle Fahrgäste so schnell wie möglich aus dem Bus aussteigen wollten, kam es zu einem wilden Gedränge bei den Ausgangstüren. Laut Polizei wurde niemand schwer verletzt.

Zeugen gesucht

Der Angreifer befand sich laut Zeugenangaben in Begleitung einer weiblichen Person. Er konnte unerkannt flüchten. Zeugen des Vorfalls und "eventuell verletzte Personen" sollen sich an die Polizei wenden.

