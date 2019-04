Landwirt hortete 20 Jahre lang tote Schweine

Medienberichten zufolge hatte eine Meldung der Tierkörperverwertung die Behörden auf den Fall aufmerksam gemacht. Der Landwirt aus Feldbach hatte zehn Schweine abholen lassen, die mit einem Bolzenschussgerät getötet worden waren.

"Wir haben festgestellt, dass die getöteten Tiere abgemagert waren und haben uns den Hof angesehen. Dort haben wir weitere sieben Tiere gefunden, die in einem so schlechten Zustand waren, dass wir sie einschläfern mussten", erklärte der zuständige Amtstierarzt Albin Klauber gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Raum voller mumifizierte Kadaver

Bei der Überprüfung der Nebengebäude des Hofes machten die Behörden dann eine weitere schreckliche Entdeckung. So war ein Raum voller Schweinekadaver. "Es waren 70 bis 80 mumifizierte Kadaver, vermutlich aus den letzten zwei Jahrzehnten", sagte Klauber.

Die genaue Todesursache der Schweine sei derzeit zwar noch unklar, ein natürlicher Tod sei laut dem Tierarzt aber durchaus möglich.

Klauber: "Auf so einem Bauernhof mit zu Spitzenzeiten 40 Muttersauen plus Mast gibt es einen gewissen Prozentsatz an Tieren, die verenden. Wenn man das auf die 15 bis 20 Jahre aufrechnet, ist so eine Zahl möglich."

Landwirt kein Unbekannter

Für die Behörden war der steirische Bauer kein Unbekannter. Der Mann war bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen. "Nach einem Hinweis haben wir Tierhaltemängel festgestellt, im Pflege- und auch im Fütterungsbereich", wird Klauber in dem Bericht zitiert.

Daraufhin habe man dem Landwirt Auflagen erteilt, die Mängel seien bei einer Nachkontrolle dann beseitigt gewesen. Schuld an den schlechten Zuständen soll damals ein Konkurs gewesen sein.

Anschließend meldete der Bauer die Auflösung des Betriebs, diese sei aber offensichtlich "nicht durchgeführt worden". Die Behörden werden nun Anzeige erstatten.

(wil)