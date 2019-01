Nächtlicher Großeinsatz 21. Januar 2019 07:58; Akt: 21.01.2019 07:59 Print

Feuer in Wohnsiedlung – Haus evakuiert, 4 Verletzte

In der Nacht auf Montag heulten in einem Siedlungsgebiet in Kapfenberg-Diemlach die Sirenen. In einem Mehrparteienhaus brannte es.