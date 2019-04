Von Zug gestreift: Fußgänger schwer verletzt

Schock für den Lokführer: Er war mit einem Regionalzug der ÖBB kurz nach Mitternacht auf der Südbahnstrecke unterwegs, als er in Kalsdorf bei Graz plötzlich eine Person wahrnahm, die neben dem Bahngleis ging.

Schwere Verletzungen



Er hielt sofort an, konnte jedoch nicht verhindern, dass der 48-jährige Passant vom Zug gestreift wurde. Er erlitt Verletzungen an einer Hand und am Kopf.

Der Verletzte wurde umgehend ins UKH Graz gebracht. Eine Alkoholisierung ließ sich bei ihm nicht feststellen. Jetzt ermittelt die Polizei, warum der Mann neben dem Gleis gegangen war.

