Gerüst stürzt bei LKH Graz ein, Arbeiter begraben

Am Freitagnachmittag kam es beim Landeskrankenhaus Graz zu einem schweren Unfall. Wie die Einsatzkräfte berichten, stürzte am LKH-Gelände ein Baugerüst ein. Ein Arbeiter soll dabei von den herabstürzenden Gerüstteilen regelrecht begraben worden sein. Der Arbeiter habe sich am Gerüst befunden und sei mit in die Tiefe gerissen worden.

Das Baugerüst habe sich laut "ORF Steiermark" in einem Schacht des neuen Gebäudes der Klinikum-Chirurgie befunden. Den Einsturz habe die Grazer Polizei bestätigt. Derzeit würden Bergungsarbeiten laufen, um den verschütteten Arbeiter zu finden. Über die Ursache des Einsturzes und den Zustand des Arbeiters ist bisher noch nichts bekannt.

(rfi)