21-Jähriger donnerte mit 120 km/h durch die Stadt

Die Polizisten wurden gegen 14.45 Uhr in der Waagner-Biro-Straße im Bezirk Eggenberg auf einen schwarzen Mercedes aufmerksam.

Der Mercedes-Lenker hatte eine Zivilstreife sowie weitere Fahrzeuge mit weit überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise überholt.

Die Polizisten, die gerade im Rahmen einer Fortbildung unterwegs, nahmen sofort die Verfolgung des Rasers auf. Der 21-Jährige blieb aber trotz mehrerer Aufforderungen nicht stehen.

Passanten sprangen auf die Seite

Stattdessen drückte der junge Mann ordentlich auf das Gas und raste mit bis zu 120 km/h durch die Stadt. Dabei gefährdete er mit seiner Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer und Passanten.

Am Parkplatz einer Tierarztpraxis in der Karl-Morre-Straße mussten zwei Personen sogar auf die Seite springen. Die Beamten konnten den 21-Jährigen und seinen Beifahrer (22) schließlich in einer Firmeneinfahrt stoppen.

21-Jähriger wollte keine Probleme mit Polizei

Dort kollidierte der Mercedes mit einer Mauer, dabei wurde der Pkw beschädigt. Als Grund für seine Flucht gab der 21-Jährige an, dass er keine Probleme mit der Polizei haben wollte, weil das Fahrzeug seinem Vater gehöre.

Ein Alkotest sowie ein Suchtmittel-Vortest verliefen negativ. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die auf den Mercedes im Bereich Graz-Eggenberg aufmerksam geworden sind.

Außerdem sollen sich auch jene Personen melden, die durch den Raser gefährdet wurden, insbesondere die beiden Personen vom Parkplatz der Tierarztpraxis.

Kontaktadresse

Sachdienliche Hinweise werden an den Dauerdienst des Kriminalreferats des SPK Graz unter der Telefonnummer 059133/65 333 erbeten.

(wil)