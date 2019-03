Bezirk Leibnitz 29. März 2019 10:48; Akt: 29.03.2019 11:47 Print

2-jähriges Mäderl von Hund ins Gesicht gebissen

Ein kleines Mädchen ist am Freitag im Bezirk Leibnitz durch einen Hundebiss am Kopf verletzt worden. Die 2-Jährige musste in das Krankenhaus gebracht werden.